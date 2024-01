Chiara Ferragni smascherata da Pietro Senaldi: "Non ci crede neppure lei"

22 gennaio 2024 a

Altre due indagini su Chiara Ferragni. La notizia è piovuta oggi, lunedì 22 gennaio. Sull'influencer una sorta di tsunami: dopo il caso-pandoro, i pm puntano i riflettori su altri casi di beneficenza opaca, su cui insomma c'è da scavare. E il tema, ovviamente, torna al centro del dibattito.

Di Chiara Ferragni si parla a Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4, dove è ospite in studio Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Si riflette sulla figura dell'influencer, che negli ultimi anni è stata spesso presa ad esempio dalla sinistra, il tutto per le campagne portate avanti dalla Ferragni a favore delle donne, dei diritti e del gender.

Sul punto, Senaldi ha un'idea precisa: "La Ferragni non ha un pensiero politico, ha un pensiero commerciale - premette andando dritto al punto -. E dice quello che ritiene possa farla vendere e possa aiutare la sua immagine. Dunque secondo me lei ha sposato la causa del politicamente corretto non perché ci creda, ma perché funzionale alla sua immagine", rimarca.

"E qui - riprende - c'è stata una convergenza di interessi con la sinistra. Hanno detto: a lei conviene dire quello che facciamo noi, dunque noi la facciamo nostra, in un certo senso. La sinistra è sempre alla ricerca di personaggi, perché non riesce a parlare alla sua gente", conclude Pietro Senaldi.