Revelli-Parenzo, scontro a La7: "Non scherziamo", la replica è fulminante

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Nella puntata di martedì 23 gennaio in onda su La7 il clima si fa incandescente e coinvolge lo stesso conduttore. Tutto ha inizio dalla situazione in Medio Oriente e da come il governo Meloni affronta l'ennesima guerra. "Noi oggi non abbiamo nessun monopolio della forza globale - premette Marco Revelli -. Le alternative? Una diplomazia che schierasse il nostro Paese con quelli che chiedono il 'cessate il fuoco'. Questo è il modo vero per disinnescare quelle fonti di infezione globale". Altrimenti, è il ragionamento del politologo, "infilarci in un pasticcio è estremamente pericoloso".

Ma David Parenzo nutre qualche dubbio: "È difficile immaginare un tavolo di trattativa con gli Houthi in cui si dice loro 'Cari Houthi, ora risolveremo il conflitto in Israele, non attaccate le nostre navi'". Parole che scatenano la reazione di Revelli: "Parenzo per favore, non scherziamo e non facciamo la caricatura delle posizioni degli altri". E ancora: "Sto dicendo, all'Onu, quando si tratta di votare, di schierare il nostro Paese dalla parte della pace e non della guerra".

Così il giornalista interviene: "Non stavo rendendo caricaturale la sua posizione, dicevo che Borrell, che è il capo della diplomazia europea, ha usato parole durissime nei confronti di Israele. Un conto è partecipare attivamente, un altro è difendersi. Anche Borrell segnala che avere una posizione comunque in Europa... È questo che le stavo chiedendo, nel rispetto delle posizioni di tutti". Insomma, il conduttore tenta di spiegarsi con l'ospite che però non sembra voler sentire ragioni.

