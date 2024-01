Che tempo che fa, Conte kamikaze: "Non c'è alternativa a questo governo"

28 gennaio 2024 a

Giuseppe Conte, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, attacca Giorgia Meloni ma ammette che non c'è ancora un campo largo, una alleanza tra Movimento 5 stelle e Pd. "È chiaro che il contesto è tale che si sta scontrando con il principio di realtà", dice il leader pentastellato. Sostenere che il patto di stabilità porti a "+35 miliardi di soldi freschi all’Italia è una bugia, il problema è che sono passati 16 mesi, io non ho visto combattere una battaglia".

Il presidente del Consiglio, prosegue Giuseppe Conte, "è riuscita a costruire una narrazione politica molto convincente sul fatto che è rimasta fuori" dal governo Draghi, osserva ancora il leader M5s, "se fosse durato altri mesi l'esecutivo di larghe intese Meloni sarebbe arrivata al 35 per cento". "Per quanto sia abbastanza evidente che su molti passaggi Meloni non stia accumulando successi ma spesso giravolte e fallimenti", aggiunge Conte.

Il quale poi spiega che M5s e Pd sono "due forze che non hanno un’alleanza, ma che si ritrovano su alcune battaglie importanti c’è un percorso una traiettoria non c’è domani mattina da proporre una alternativa di governo, se ci fosse dovremmo sapere cosa fare e non litigare".