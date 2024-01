Jannik Sinner, "evento epocale": il canale tv che riscrive la storia

Klaus Davi 29 gennaio 2024 a

CHI SALE (“Sinner-Djokovic”) - Il trionfo di Sinner, che battendo Djokovic venerdì mattina è approdato in finale all’Australian Open, ha rappresentato un evento sportivo epocale. Dopo l’emozionante vittoria in Coppa Davis a novembre, questo nuovo scontro nel penultimo atto dello Slam australiano era atteso quasi come la finale di un Mondiale.

E così in effetti è stato. Su Eurosport, dalle 4.50 alle 8.10, il match tra l’azzurro e il serbo ha appassionato 275.000 spettatori medi con il 10.3% di share.

Risultato record per i pubblicitari, considerato in primis il canale in cui andava in onda la partita, storico network specializzato trasmesso a pagamento su Discovery+ di Warner Bros, e poi l’orario proibitivo in un giorno feriale. Per i media planner picchi oltre il 15% nel tie-break del 3° set, col primo match point fallito da Sinner alle 7.15, e un’ora dopo circa, alle 8.10, quando l’altoatesino ha alzato le braccia al cielo. Il fenomeno Sinner è un fattore unificante anche sul piano dell’ascolto visto che il bacino tv è distribuito in modo equilibrato in tutto il Paese. Prevalgono gli uomini (13% di share) e naturalmente esplode il target degli under 25 (sopra il 15%). Numeri da Nazionale di calcio, e il bello deve ancora veni re.