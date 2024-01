Belve, indiscrezioni su Francesca Fagnani: ecco chi trema

30 gennaio 2024 a

La seconda parte di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al suo affezionato pubblico per ben cinque settimane. Lo riporta Giuseppe Candela su Dagosopia, sottolineando che "c'è chi assicura grandi sorprese. "Tremate, tremate, le Belve son tornate - ha scritto Candela -. O meglio si preparano per il grande ritorno in onda, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al pubblico di Rai2 per cinque settimane". Al momento nessun vip è stato ancora annunciato come ospite. Nelle settimane scorse, però, si era parlato della possibilità di vedere seduta sulla poltrona della Fagnani Barbara D’Urso.

In una recente intervista, la conduttrice ha ammesso di aver provato a invitare proprio tutti nella sua trasmissione: “Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto ‘Ma sto schiaffo alla cinese?’”. Le prime puntate di Belve, andate in onda lo scorso autunno, hanno ottenuto ottime percentuali di share. La più alta per la prima puntata, che ha tenuto incollati allo schermo 1.637.000 telespettatori, pari al 10% di share. La seconda puntata, invece, è stata vista da 1.101.000 telespettatori, col 6,3% di share; la terza da 1.235.000 telespettatori, col 7,7% di share; la quarta da 1.036.000 telespettatori, col 6,1% di share; e l'ultima da 923.000 telespettatori, col 5,8% di share.