L'Eredità, "come gli è venuto in mente?": Giuseppe alla ghigliottina, scoppia il caos

Occasione persa per il campione di questa sera a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Ad arrivare alla ghigliottina è stato Giuseppe, che prima si è conquistato l’accesso al Triello insieme a Gaetano e Cesario e poi quello ai Cento Secondi contro Gaetano. A colpire di quest'ultima puntata è stato il fatto che tutti quelli finora considerati “big” sono stati battuti man mano dai nuovi arrivati, come Giuseppe e Gaetano. Il campione è arrivato alla fase finale del gioco con un montepremi da 180mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, è sceso a 22.500 euro.

Le parole tra cui trovare un filo conduttore erano SALTO, PROSCIUTTO, GHIACCIO, ORECCHINI e ARTIFICIALE. Giuseppe ha tentato il tutto per tutto con il termine LAGO. Purtroppo, però, non era quella la parola giusta. La risposta corretta era invece CASCATA. Non tutti i telespettatori, però, si sono detti convinti di questa soluzione. E infatti non sono mancate le polemiche sui social. "Sono oltremodo perplessa", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece: "Parole assurde però quest'anno". E ancora: "Mi sono persa la spiegazione della 'cascata di prosciutto'. Ma come gli è venuta in mente?!?" oppure "Ma che è la cascata di prosciutto?".