Che tempo che fa, lo scippo di Fabio Fazio alla Rai alla vigilia di Sanremo

Uno sgambetto bello e buono alla Rai. La combina grossa, Fabio Fazio: domenica sera, 4 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo, vale a dire la settimana più attesa dell'anno per il mondo della tv e della musica, vero e proprio fiore all'occhiello della programmazione di viale Mazzini, a Che tempo che fa sul Canale Nove andranno ospiti Amadeus e Fiorello. Per parlare di cosa? Ma del Festival, ovviamente, di cui saranno in vesti diverse i due grandi mattatori.

Amadeus, direttore artistico e conduttore "papà" degli ascolti record degli ultimi anni (e forse per l'ultima edizione) sul palco dell'Ariston, Fiorello "disturbatore" in vese di conduttore dell'edizione sanremese di Viva Rai 2. Entrambi, nel salotto di Fazio, presenteranno il prossimo Festival snocciolando indiscrezioni, aneddoti e battute a pioggia.

Un colpaccio a sorpresa. Di fatto, Fazio userà due big della Rai per strappare ascolti alla stessa tv di Stato. E in vesti, questa la doppia beffa, di ex conduttore di Sanremo e soprattutto uomo-bandiera della stessa Rai, che ha lasciato tra mille polemiche politiche la scorsa estate. Ai piani alti di Discovery si sfregano le mani, e c'è da immaginare anche una certa soddisfazione da parte del conduttore savonese, che celebrerà in diretta la sua sottile, perfida vendetta nei confronti dei dirigenti di viale Mazzini.