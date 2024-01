Pier Silvio Berlusconi: "Fazio e Maria De Filippi a Mediaset per Costanzo? Bella operazione"

31 gennaio 2024 a

Fabio Fazio passa a Canale 5. Una presenza momentanea, nessun addio al Nove, la nuova rete dell'ex volto Rai. A confermarlo è Pier Silvio Berlusconi. In occasione della conferenza stampa "Innovazione Mediaset e la Tv del 2024" a Cologno Monzese, l'ad del Biscione ha parlato di "una bella operazione" quella che vede "Fazio con Maria De Filippi". E ancora: "Siamo felicissimi di ospitarla su Canale 5 che era la rete di Maurizio Costanzo per anni e anni".

Ma Pier Silvio è pronto ad accogliere a braccia aperte anche un altro conduttore di Viale Mazzini: "Fiorello a Mediaset? Lo aspettiamo, se mettiamo le barre ci deve fare almeno 10 puntate". Una battuta in riferimento alla proposta ironica del mattatore per eccellenza di fare una serata su Mediaset in cambio di una mancata controprogrammazione durante Sanremo. "Maria De Filippi da Fiorello? Che io sappia no. Da anni sapete che siamo molto aperti, perché Sanremo e Sanremo".

Finita qui? Niente affatto: "Vogliamo stare allo scherzo, come è giusto che sia, però vorrei ricordare a Fiorello che non controprogrammeremo Sanremo con 'C'è posta per te', ma con 'Terra Amara'. Ora, con tutto il rispetto per una fiction turca fatta peraltro molto bene, direi che dopo 'Terra Amara' ci sono le barre. E non so se Publitalia sarebbe d'accordo".