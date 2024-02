Tg5, avanti Savoia: il colpaccio di Clemente Mimun e Cesara Buonamici

Klaus Davi 06 febbraio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5)

Oltre il 24% di share con una notevole tenuta della curva degli ascolti che testimonia un forte coinvolgimento del pubblico. Un risultato davvero notevole per lo Speciale TG5-Vittorio Emanuele: l'ultimo erede in onda sabato in seconda serata. Il Tg leader del Biscione a guida Clemente Mimun ha imbastito in poche un prodotto completo e valorizzato dalla professionalità di Cesara Buonamici.

Assicurarsi, in un giorno così delicato, un collegamento con Emanuele Filiberto è stato un colpo non da poco. A differenza della Rai, Mediaset riesce sul piano del marketing in un’impresa sempre piu ardua per le generaliste: veicolare contenuti , spesso complessi , a un target young apparentemente più disimpegnato e più affine ai social e alla dimensione digitale. È successo con gli speciali sull’Olocausto, sul Made in Italy, e con l’intervista esclusiva a Papa Francesco.

"Gli ebrei hanno paura, gli studenti israeliani si sentono rifiutati": l'intervista al rabbino capo di Milano

Nell’approfondimento di venerdì tutti i temi chiave sono stati affrontati: la vita controversa di Vittorio Emanuele, i 70 anni d’amore con Marina Doria , la diatriba tra i Savoia e gli Aosta, il ruolo di Vittoria, la bellissima figlia di Emanuele Filiberto. Un cocktail che ha coinvolto soprattutto i più giovani, con i teenager oltre il 27% di share e i 20/34 anni al 25%.