Domenica In, le vecchie glorie battono tutti: Mara Venier, un altro trionfo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Domenica in)

Domenica in pre-Sanremo porta a casa un buon 20.7% di share nella prima parte che sale al 21.5% nella seconda. Il quasi cinquantennale format Rai capitalizza l'aspettativa per il Festival accorciando le distanze con Canale 5, solitamente leader in quella fascia. La Venier parte forte con Amadeus che anticipa a grandi linee i contenuti della kermesse sanremese e dà subito una scossa alla curva Auditel raggiungendo uno dei picchi al 22% di share quando Fiorello si palesa travestito da Batman.

La seconda parte del contenitore raggiunge però vette fino al 24%, segnalano i pubblicitari, con le esibizioni di “vecchie glorie” come Mal, Fausto Leali, Tony Dallara, Nicola Di Bari, Wilma Goich, i Dik Dik e Maurizio Vandelli ancora molto popolari, sentenzia l'Auditel. Va detto, la prima parte del programma coinvolge maggiormente gli under 25 che arrivano fino al 19% di share mentre nella seconda domina il target over 60. La scelta di dare spazio a cantanti in linea con il pubblico di quella fascia in termini di audience ha pagato.

Il Festival in quanto tale, aprendo invece a star provenienti dai talent come i The Kolors, Emma, la Amoroso, Annalisa, Irama o i Santi Francesi, pesca in un bacino mainstream che ha il potere di coinvolgere tutte le fasce d’età.