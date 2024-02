Domenica In, Tony Dallara spaventa la Venier: caos in studio

04 febbraio 2024 a

Tony Dallara è stato uno degli ospiti della'ultima puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Il cantante, a un certo punto dell'intervista, ha detto: "Andare avanti e dedicare le canzoni alle belle signore, alle donne". "A tutte le signore", ha quindi aggiunto la conduttrice, Mara Venier, che poi si è spaventata quando l'artista ha iniziato a cantare all'improvviso uno dei suoi brani più noti: "Bambina, bambina... E' quella lì". Vedendo la reazione della presentatrice, il pubblico è scoppiato a ridere. Poi Dallara ha ripreso la parola: "Comincio io?". E Mara gli ha spiegato: "No comincia l'orchestra". A quel punto è partita l'esibizione. Il video del siparietto è diventato virale sui social, dove è stato parecchio commentato.

Sui social, però, c'è anche chi ha criticato la Venier. "Ma solo io trovo un po’ di pessimo gusto queste risatine nei confronti di Tony Dallara che non è più in formissima né molto presente e questo mi sembra sotto gli occhi di tutti? A me sinceramente non fa per niente ridere", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Parole di fuoco. In realtà il rapporto tra la Venier e Dallara è strettissimo e solo qualche settimana fa era stato proprio Dallara, sempre ospite a Domenica In, a omaggiare la conduttrice: "Ho pianto solo due volte nella mia vita, una a Sanremo e una qui da te".