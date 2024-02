DiMartedì, Floris sbeffeggia Elly Schlein: "Fate un sit in come se foste degli studenti"

07 febbraio 2024 a

Sit in del Partito democratico oggi alle 18,30 davanti alla Rai in viale Mazzini. E di questo Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 6 febbraio chiede conto alla segretaria dem Elly Schlein che è in collegamento.

"La Rai non può diventare la cassa di propaganda del governo, è di tutti gli italiani", spiega la leader del Pd. Quindi il conduttore la incalza: "Andate a sedervi davanti alla Rai quando avete un consigliere di amministrazione. Fate un sit in come se foste degli studenti".

Ma la segretaria non risponde nel merito. "Non tutti i mali nascono con questo governo. Ma a differenza degli altri partiti il Pd fa i congressi e può cambiare idea e linea. Oggi il Pd va a fare il presidio per chiedere una riforma per una Rai indipendente dalla politica e dai partiti. Gli altri cambiano idea solo quando cambiano i leader".

Floris la punzecchia: "Lei lo potrebbe fare se non avesse nel suo partito dei deputati che da anni e anni partecipano alla gestione di quella azienda. O li fa fuori o ascolta i loro meriti e le loro idee". "Io ascolto tutti, ma ho vinto le primarie sulla base di un progetto chiaro e non sono disposta a scendere a compromessi", ribatte Elly Schlein. "Questo Pd si batte per una libera e corretta informazione, l’unica strada per assicurare una corretta informazione cui hanno diritto tutti i cittadini e le cittadine italiani".