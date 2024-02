È sempre Cartabianca, Amurri: "Hamas combatte per un ideale". La reazione della Chirico

07 febbraio 2024 a

Si parla degli sviluppi del conflitto in Israele da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4, nella puntata del 6 febbraio. Ospite in studio, Sandra Amurri pone una questione: "Qual è la differenza tra un terrorista e un rivoluzionario? Arafat era un terrorista, combatteva per la libertà del suo popolo e della sua terra. Quindi anche Mandela era un terrorista. Hamas sta combattendo per un ideale".

Il dibattito si infiamma. Le parole della Amurri fanno infuriare Annalisa Chirico: "Quale ideale? Ammazzare gli ebrei?". La giornalista è basita. E pure Stefano Cappellini de La Repubblica resta sconvolto: "Scusa ma come puoi dire che Hamas combatte per un ideale? Allora anche Al Qaeda combatte per un ideale... Il Califfato è un ideale".

Secondo Alessandro Orsini non c'è e non ci sarà nessun accordo tra Israele e Hamas: "L'Occidente dovrebbe profondere l'impegno non solo per liberare gli ostaggi israeliani ma anche per i palestinesi che sono ostaggio di Israele". L'Occidente, prosegue il professore, "dovrebbe battersi per il cessate fuoco permanente. È inumano non pensare che a Gaza sono tutti ostaggi di qualcuno e purtroppo come diceva il corrispondente Elia Milani finora Israele ha bombardato Gaza e ha raso al suolo tutto costringendo tutti alla fuga verso Rafah".