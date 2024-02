Myrta Merlino assente: "Sono crollata anche io", cosa è accaduto a Pomeriggio 5

07 febbraio 2024 a

Myrta Merlino assente. La conduttrice di Canale 5 ha sorpreso i telespettatori che, nella puntata di mercoledì 7 febbraio, non l'hanno vista al timone di Pomeriggio 5. "Cari tutti, sono crollata anche io", ha esordito sul suo profilo social. A spiegare quanto accaduto è stata lei stessa attraverso una storia Instagram. Qui la giornalista ha reso noto ai suoi fan che è costretta a fermarsi a causa di una forte influenza: "Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!".

Al suo posto Giuseppe Brindisi, già conduttore di Zona Bianca. Intanto, proprio Brindisi è arrivato a condurre Diario Del Giorno lo scorso mese in sostituzione di Andrea Giambruno. "Oggi è la mia ultima conduzione al Tg4 perché da lunedì sono al timone di Diario del Giorno, alle 15.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, sempre su Rete 4, sempre a cura del Tg4", aveva detto.

E ancora: "Voglio salutare tutti quelli che hanno seguito questo tg che, per un’idea del Direttore Generale dell’Informazione Mauro Crippa e del Direttore del Tg Andrea Pucci, è cambiato negli ultimi anni e io sono contento di essere stato uno degli artefici di questo cambiamento. Lo abbiamo reso un telegiornale unico nel suo genere, nel patrimonio e in quello che è il panorama dell’informazione in Italia, un mini talk che piace a molti e che è molto apprezzato".