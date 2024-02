Hoara Borselli ammutolisce la Schimperna: "L'immigrazione incontrollata non sta più bene alla gente"

16 febbraio 2024 a

Si infiamma il dibattito da Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 16 febbraio tra Susanna Schimperna e Hoara Borselli sul tema dei migranti.

"L'inchiesta dice non solo che vogliono l'espulsione degli immigrati clandestini, come se clandestino volesse dire delinquente. Uno è clandestino perché a chi vuole uscire dall'Africa non fanno i documenti, non danno nulla. Quindi fatela finita", sbotta la Schimperna.

E Hoara Borselli le spiega qual è la realtà dei fatti: "Qui c'è una risposta elettorale - e ce lo stanno dicendo i sondaggi - che sul tema dei migranti le popolazioni stanno cambiando tendenza perché evidentemente quella politica di immigrazione non regolata e incontrollata fino ad oggi non gli sta più bene, semplicemente questo".

"C'è una risposta elettorale sul tema dei migranti: le popolazioni stanno cambiando tendenza perché l'immigrazione non regolata non gli sta più bene"



