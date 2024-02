Quarta Repubblica, Deborah Bergamini: "Se la sinistra non governa vede il regime"

21 febbraio 2024 a

Lo scontro tra Giorgia Meloni e il governatore campano Vincenzo De Luca, le solite accuse di fascismo che la sinistra muove al governo di centrodestra. Sono questi i temi al centro del dibattito nel salotto televisivo di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 19 febbraio. In studio sono presenti l'editorialista ed ex direttore de Il Corriere della Sera Paolo Mieli e la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.

La quale afferma senza troppi giri di parole: "Credo che ci sia un riflesso incondizionato della sinistra che quando non governa lei vede il regime". Una lettura quella della Bergamini che trova d'accordo anche Mieli, il quale lancia un avvertimento all'opposizione: "Il fascismo oggi è Putin, allora dico alla sinistra: non giocate con le parole, che ci volete prendere in giro e dirci che ogni cosa ci riporta nel regime fascista?".

E ancora, aggiunge la deputata di Forza Italia: "Secondo me questa tensione non è dispiaciuta a De Luca. Mi è dispiaciuto il silenzio di Elly Schlein anche da donna". Il governatore campano infatti durante la manifestazione di domenica scorsa 18 febbraio, aveva insultata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla quale aveva dato letteralmente della "stro***". Parole che non sono state condannata dalla segretaria del Partito democratico.