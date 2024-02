Dedicato a... Maurizio costanzo, retorica zero e ascolti super: Mediaset fa centro

Klaus Davi 23 febbraio 2024 a

Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dedicato a... Maurizio Costanzo)

A un anno dalla sua morte, Mediaset decide di celebrare il pioniere dei talk show con una serata evento affidata a Maria de Filippi, moglie di Maurizio Costanzo e conduttrice top del Biscione, e Fabio Fazio, preso “in prestito” da Discovery. E il contesto non poteva che essere il Teatro Parioli dato che il Maurizio Costanzo Show rimane un punto di riferimento nell’immaginario collettivo.

La collocazione subito dopo il match dell’Inter in Champions League è stata fatta non per motivi di marketing ma per capitalizzare anche i “nativi digitali” che riscoprono la tv generalista solo in occasioni come le partite di calcio, in cui arrivano anche al 40% di share. E ha funzionato. Il programma, durato quasi 3 ore, ha mantenuto il 22% di share con quasi 2 milioni di spettatori e la quota giovani è andata alle stelle.

Momenti chiave sono stati, oltre all'ingresso di Fiorello, Michele Santoro che ha ricordato l’impegno antimafia di Costanzo e la puntata con ospite Giovanni Falcone. Bandita la retorica si è preferita una narrazione intensa ma scorrevole, non priva di umorismo e ironia. Una cifra voluta dalla De Filippi consapevole che retorica e frasi fatte erano lontane anni luce dallo stile del conduttore romano.