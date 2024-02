Otto e mezzo, Paolo Mieli a Elly Schlein: "Basta immagini violente contro la Meloni"

23 febbraio 2024 a

Paolo Mieli ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 23 febbraio, dà un "consiglio" a Elly Schlein: "Direi basta. Manifestate ma basta immagini violente contro la presidente del Consiglio Meloni". "Io lo direi. Per civiltà e prudenza. Poi si regolino gli altri. Ha anche un sottinteso evidedente: siamo di fronte al fascismo e non lo è. La solidarietà fa anche ridere".

"Basta immagini violente contro la Meloni da parte degli estremisti di sinistra, è dovuto intervenire Mattarella", sottolinea ancora l'ex direttore ed editorialista de Il Corriere della Sera.

Qui l'intervento di Paolo Mieli a Otto e mezzo

Mentre Giovanni Floris è più duro con il governo. "Una volta è un incidente, due volte è una gestione maldestra e tre volte è una vergogna, è una vergogna e incapacità a gestire il dissenso". "Dove nasce questa incapacità?", si chiede ancora Floris. "Così si diventa un Paese di serie B perché non si sa gestire neanche una manifestazione di ragazzini". E ancora, attacca il giornalista: "È un collage di situazioni in cui si prospetta il Daspo per gli artisti che vogliono esprimere la loro opinione".

Insomma, sottolinea Giovanni Floris, "se l'idea è che il dissenso è 'gliela facciamo vedere noi', si introducono nuovi reati e si inaspriscono le pene allora si dà l'immagine dell'Italia da barzelletta grave e drammatica".