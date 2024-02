Otto e mezzo, Floris e gli scontri a Pisa: "Vergogna e incapacità"

23 febbraio 2024 a

Si parla delle "manganellate facili" della polizia contro gli studenti scesi in piazza a Pisa e Firenze per manifestare contro Israele e a favore del popolo palestinese da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 23 febbraio. In studio - tra gli altri - c'è Giovanni Floris che usa parole molto dure per commentare quanto è accaduto.

"Una volta è un incidente, due volte è una gestione maldestra e tre volte è una vergogna, è una vergogna e incapacità a gestire il dissenso", prosegue il conduttore di DiMartedì, sempre su La7. "Dove nasce questa incapacità?", si chiede ancora Floris. "Così si diventa un Paese di serie B perché non si sa gestire neanche una manifestazione di ragazzini". E ancora, attacca il giornalista: "È un collage di situazioni in cui si prospetta il Daspo per gli artisti che vogliono esprimere la loro opinione".

Insomma, sottolinea Giovanni Floris, "se l'idea è che il dissenso è 'gliela facciamo vedere noi', si introducono nuovi reati e si inaspriscono le pene allora si dà l'immagine dell'Italia da barzelletta grave e drammatica". Inoltre, conclude il conduttore, "queste cose spingono a manifestare ancora di più".

