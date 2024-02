Alessandra Todde: "Mi ha chiamato Giorgia Meloni. Ecco cosa mi ha detto"

28 febbraio 2024 a

Alessandra Todde, neo presidente della regione Sardegna, ha rivelato a Lilli Gruber il contenuto della telefonata di Giorgia Meloni ricevuto subito dopo la vittoria. "Lei mi ha chiamato e abbiamo parlato di dossier urgenti che devono essere chiusi per la Sardegna". La governatrice ha ribadito durante Otto e mezzo (La7) che lei lavorerà sia per chi l'ha votata, sia per chi non lo ha fatto e anche questo ha detto alla premier durante la telefonata in cui la Meloni si è congratulata con lei.

"Le ho detto che ho ben presente quello che è l'istituzione rispetto alla contrapposizione politica e siccome io sono la presidente di tutti i sardi", ha aggiunto Alessandra Todde, "è importante per me fare in modo che qualsiasi finanziamento, qualsiasi fondo, qualsiasi facilitazione possa arrivare alla mia isola attraverso il governo nazionale". "Io farò lealmente il mio dovere", ha concluso la governatrice del campo largo, "mi aspetto leale collaborazione".