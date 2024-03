Michele Serra attacca Salvini: "Un ponte Pescara-Croazia"

08 marzo 2024 a

a

a

Parte da Hamas e Israele Michele Serra, in collegamento con Corrado Formigli, a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 7 marzo e arriva alle regionali in Abruzzo e in particolare a Matteo Salvini.

Il conduttore mostra un video del vicepremier e leader della Lega da un palco in Abruzzo. Salvini dice: "Il popolo abruzzese ha due chance. Uno è vincere le elezioni regionali del 10 marzo, due vincere le europee domenica 9 giugno per lasciare a casa quelli della carne sintetica, degli arrosticini finti della farina di grilli, di tutte quelle porcherie".

"Essere immondo, idiota, la conosci Rita Dalla Chiesa?". Mulè furioso travolge il consigliere Pd, insulti in diretta | Video

"Io ho una proposta ufficiale", commenta dunque Serra: "Bisogna votare in tutte le regioni italiane ogni sei mesi perché i progetti fioriscono, autostrade, ospedali, aeroporti. Il porto di Pescara. Se fossi Salvini proporrei un ponte fra Pescara e la Croazia. E non sottovalutiamo le rotte possibili dal porto di Pescara, immaginiamo una rotta per Samoa, è un viaggio un po' lungo. Ma che bello, siamo tornati quasi di buon umore", osserva ancora.

Qui l'intervista di Formigli a Michele Serra

"Sei manipolabile, devi stare zitto". Telese e il cronista del Domani, la rissa sul dossieraggio | Video

Rispetto poi al video diventato virale sui social dell'ambulante romano contro l'ex portavoce di Conte, Rocco Casalino, Serra si schiera dalla sua parte: "Fossi Casalino non sarei contento ma questo signore è l'anti Chiara Ferragni - simbolo del successo piccolo borghese - nessuno vorrebbe essere come lui ma questo me lo rende simpatico. Ci ricorda che noi veniamo dalle spelonche e non dal fondotinta".