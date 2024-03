Tagadà, "le ammucchiate di Prodi": e il Pd Casu perde il controllo

Claudio Brigliadori 16 marzo 2024 a

Lacerenza sì? Lacerenza no? Sembra il titolo di una canzone di Elio e le storie tese e, detto tra noi, fa ridere tanto quanto, ma purtroppo per il centrosinistra è il nuovo dramma del campo largo. L’oculista pescato nel mucchio, diventato il candidato governatore “della disperazione” in Basilicata. Nelle ultime ore si sparge la voce che lo stimatissimo medico ci stia ripensando e voglia declinare l’offerta, anche se il Pd in evidente imbarazzo smentisce.

A Tagadà, su La7, Tiziana Panella domanda a bruciapelo a Marco Reguzzoni: «Chi vince in Basilicata?». E l’ex leghista se la ride: «Sicuramente il governatore uscente (Vito Bardi, ndr), è molto facile. Il centrosinistra sta dimostrando di non avere un idem sentire, al massimo ci sono dilettanti allo sbaraglio e nomi imposti dall’alto».

In studio l’onorevole Andrea Casu del Pd si agita in favor di telecamera. «L’unico consiglio della persona intelligente, purtroppo, che è Romano Prodi, uomo di potere, che dice: dovete mettervi d’accordo perché altrimenti perderete. Prodi è l’esempio classico di come si fanno le ammucchiate». «No no no un po’ di rispetto per Romano Prodi, come esempio di ammucchiate siamo andati oltre, fermiamoci. Anche perché in termini di ammucchiate non è quello che faceva Romano Prodi ma il suo avversario».

