Gratta e Vinci, "non ha ancora chiamato nessuno": 5 milioni di euro con un biglietto da 20, mistero sul fortunato

Cinque milioni di euro sono stati vinti in una tabaccheria di Pontinia, in provincia di Latina, con un Gratta e Vinci da 20 euro. Ancora nessuna traccia, però, del fortunato vincitore. Il biglietto de “Il Miliardario Maxi” è stato acquistato in via Trieste angolo via Grappa 9, all'Angolo del caffé. "Al momento non ci ha ancora chiamato nessuno - ha raccontato al Messaggero Christian, titolare dell'attività -. Se deciderà di farlo ne saremo felici ovviamente". Da quando si è diffusa la notizia, in molti sono curiosi di sapere chi sia il fortunato cliente del bar di Pontinia. A tal proposito, il proprietario del locale ha detto in tono scherzoso: "Qui ogni giorno chi viene a prendere un caffè si ferma qualche minuto a fare due chiacchiere, oggi abbiamo un argomento in più di cui parlare".

Un'altra vincita importante, poi, risale a poche settimane fa: a metà novembre, infatti, è stato acquistato un Gratta e vinci fortunato all'Harry's bar in via dei Volsci a Latina. Si trattava di un "Mega Miliardario" da 2 milioni venduto nello storico bar a poche centinaia di metri dal centro città. La notizia si è diffusa in poco tempo, dopo che i gestori hanno pubblicato un post sulla pagina Instagram del locale. Anche in quel caso la curiosità è stata tanta e in molti si sono chiesti chi fosse il fortunato o la fortunata vincitrice.