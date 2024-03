Propaganda Live, Bersani clamoroso: "Quando parlavo e pensavo a Fioroni..."

16 marzo 2024 a

Un colloquio rubato in auto, quello tra Pier Luigi Bersani e Diego Bianchi in arte Zoro. Ovviamente, i due minuti di chiacchierata politica (fatta una settimana fa, alla vigilia delle regionali in Abruzzo perse dal centrosinistra) sono andati in onda a Propaganda Live, su La7, regalando qualche momento surreale, in pieno stile Pd, e altri assolutamente rivelatori.

"Stai sempre in televisione, vai più in televisione adesso di quando eri segretario. Adesso sei diventato un influencer", gli fa notare il conduttore. "Adesso che la Ferragni è un po' in difficoltà...", gigioneggia Bersani. "Oggi ho letto degli articoli: Bersani, la rockstar che tutti vogliono. Tutti se lo litigano... Ma com'è?". "Vedi, la differenza con prima è che prima dovevo pensare quando aprivo bocca a Fioroni... Adesso dico quello che penso", ammette l'ex segretario dem. "Sei nella fase del dico quel caz***o che mi passa per la mente, non me ne frega niente". "Assolutamente, l'età me lo consente".

"Questo è molto apprezzato, forse potevi farlo pure prima", lo incalza Zoro/Bianchi. "Sì hai ragione, avrei potuto farlo un po' di più. Ma erano quei tempi lì. Vedi anche la Elly? Va forte, è la sua generazione, le piace la gente, gira, si mette all'altezza degli occhi della gente", sono le parole al miele dedicate a Elly Schlein.

"Poi ci sono gli spocchiosi che dicono 'non è adeguata'. Mah, non so di che caz***o stiano parlando. Io dico sempre a quelli della mia età e che hanno perplessità di mettersi le lenti bifocali. Certo che lei ha bisogno dello sguardo di chi ha più esperienza. Dopodiché noi abbiamo bisogno di uno sguardo estremo che interpreti le sensibilità nuove, quindi bisogna dare una mano senza tante bal***e. Se il partito non investe il capitale che ha rischiando qualcosa sul futuro, il capitale deperisce".

"Lei - prosegue Bersani sulla Schlein - è arrivata come un soffio di aria fresca. La gente comincia a percepire che non è di grande interesse se un partito ha un punto in più... Guardano di più l'alternativa, chi può aiutarti a vincere, che il centrosinistra cominci a poco a poco a leggersi come una alternativa comincia a venire fuori. Sardegna e Abruzzo sono Italia eh". "Vediamo come va in Abruzzo", lo frena Zoro, quasi profetico. "Mi piacerebbe vincere, però il risveglio c'è". E' la percezione di Bersani. Sbagliata, parrebbe leggendo i numeri. Ma con la sinistra non si sa mai.