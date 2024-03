Affari Tuoi, "il dottore lo chiede per la prima volta": Amadeus gela lo studio

18 marzo 2024 a

a

a

Eva e nonna Pasqualina dalla Puglia sono state le protagoniste della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Il loro pacco era il numero 7 ed era particolarmente importante perché legato alla fede religiosa di Eva. Alla fine della partita, le due sono rimaste con 5 euro da una parte e 100mila euro dall'altra.

A quel punto è arrivata la solita chiamata del dottore. "Per la prima volta - ha detto il conduttore, Amadeus, al telefono - il dottore chiede se hai una richiesta, ricordandoti che se lui dovesse accettarla sarebbe definitiva". "80mila euro", ha chiesto allora la concorrente. Troppo per il dottore, che invece le ha offerto "34mila euro e la chiudiamo qua".

"21-8, ma che ci va a fare?!": Daniele travolto dopo l'ultimo pacco, un caso ad Affari Tuoi

"Con 34mila euro - ha cominciato a ragionare Eva - non estinguo il mutuo però devi sapere che noi da quando ci siamo conosciuti camminiamo con una macchina piccolissima, gialla, nonostante abbiamo avuto due bambine, perché non abbiamo avuto la possibilità di comprarne una più grande. Con questi ci riuscirei. Devo pensare alle mie bambine e quindi accetto l'offerta". Per fortuna, poi, al momento dell'apertura del pacco, Eva ha scoperto che al suo interno c'erano i 5 euro". Lieto fine per nonna e nipote.