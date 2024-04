Fiorello, la replica all'ad di Discovery: "Manco io c'ho il progetto!"

19 aprile 2024 a

Al centro di ogni discussione e gossip televisivo: si parla di Fiorello, il "dispensatore" di notizie su Amadeus, giusto per citare un caso, fino all'ufficialità dell'addio del conduttore alla Rai, destinazione Nove. E negli ultimi giorni, Fiorello, durante Viva Rai 2! ne ha dette tante, compresa l'ipotesi che Warner Bros, il colosso dietro a Nove, possa mettere le mani sul polo informativo de La7, notizia poi smentita.

E oggi, venerdì 19 aprile, ecco che intervistato dal Corriere della Sera parla Alessandro Araimo, ad di Discovery, il quale ha smentito le indiscrezioni secondo le quali anche Fiorello potrebbe lasciare Viale Mazzini sempre per Nove. "Fiorello? Mai incontrato, ma ci vorrebbe un progetto preciso che non abbiamo", ha tagliato corto. Sulle parole di Araimo, ecco che torna proprio Fiore nel corso di Viva Rai 2.

Prima, però, una battuta rivolta al suo amico Amadeus: "Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!". Quindi si passa alle dichiarazioni di Araimo, su cui lo showman siciliano de facto si dice d'accordo: "Manco io ce l'ho il progetto! Non ce l'ha nessuno!". Poi una battuta sull'aspetto dell'ad di Discovery: "Tra le altre cose... lui dirige anche la navicella di Star Trek!", afferma con ironia.

E ancora, di ironia in ironia, ecco che Fiorello ipotizza alcune delle contromosse Rai in questo momento convulso per il panorama televisivo e, soprattutto, per Viale Mazzini: "Iacona e Ranucci si contenderanno l'Arena Suzuki, lasciata libera da Amadeus. La Sciarelli invece non cambia, continuerà a fare Chi l'ha visto, che sarà dedicato però ai conduttori Rai scomparsi...", conclude un inarrestabile Fiorello.