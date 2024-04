Forum, gravissimo lutto a Mediaset: è morto il giudice Italo Ormanni

19 aprile 2024 a

Lutto nel mondo della televisione. È morto a 87 anni Italo Ormanni, volto simbolo della trasmissione Forum in onda quotidianamente sulle reti Mediaset e attualmente condotta da Barbara Palombelli. Nato a Napoli, nel capoluogo campano è stato sostituto procuratore e ha seguito le inchieste sulla camorra che hanno portato agli arresti di boss come Cutolo, Zazza e Nuvoletta. A Roma ha indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sul delitto di Simonetta Cesaroni e sull'omicidio della studentessa dell'Università La Sapienza Marta Russo.

Dagli anni '80 ha ricoperto numerosi incarichi: nel 1982 è stato applicato alla Corte di Cassazione, dal 1984 al 1990 alla Commissione Parlamentare Antimafia. Nel 1989 è andato negli Stati Uniti per degli incontri con la Dea, l'Fbi e funzionari del Università di Napoli. Dal 1994 al 2008 è stato procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma e dal 2000 al 2008 procuratore antimafia per il Lazio.

Dal 2008 al 2010 è stato Capo Dipartimento presso il Ministero della Giustizia, occupandosi dell'estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile. Fra le inchieste che lo hanno visto impegnato in prima persona l'omicidio di Giovana Reggiani, l'uccisione dii Maria Grazia Cutuli in Afghanistan e le indagini sulle Nuove Brigate Rosse.