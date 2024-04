L'Eredità, Raffaella scoppia in lacrime: "Era convinta fino alla fine"

26 aprile 2024 a

Grande commozione oggi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 prima del Tg delle 20. La campionessa della puntata andata in onda questa sera era Raffaella, arrivata alla fase finale del gioco, la seguitissima ghigliottina, con ben 150mila euro. I termini a sua disposizione erano invece Mettere, Comune, Poco, Vendita e Gestione. La giovane ha provato a indovinare la soluzione finale scrivendo la parola Prezzo sul suo cartoncino. Peccato però che la risposta corretta fosse Conto. A quel punto la delusione sul volto della ragazza è stata evidente a tutti.

Prima ancora di sapere la risposta corretta, infatti, la campionessa si è emozionata, probabilmente pensando di aver indovinato la ghigliottina. In molti, sui social, hanno commentato questa sua reazione. "Una ventenne che ha la possibilità di incassare, piovuti dal cielo €150.000, deve piangere, quando gli ricapita! #leredita", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Qualcun altro invece: "Ragazzi si è emozionata e ha reagito così... Tutti fenomeni quando state a casa con il c**o in poltrona #l'eredità". E ancora: "Praticamente si è disfatta tutta... Per niente. Povera Raffaella, fino alla fine era convinta di aver indovinato" oppure "Poverina, lo stress le ha giocato un brutto scherzo".