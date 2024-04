L'Eredità, la frase di Bernardo che gela lo studio: "Enrico Ruggeri immagino che si lavi"

24 aprile 2024 a

L'Eredità ha visto un nuovo campione conquistare la simpatia di tutti i telespettatori. Il celebre preserale di Rai 1, condotto da Marco Liorni, ha visto arrivare al gioco finale, la ghigliottina, il giovanissimo Bernardo. Una sfida, quella contro gli altri concorrenti della puntata, che ha entusiasmato il pubblico. A testimoniarlo i tantissimi messaggi di incoraggiamento giunti dal salotto virtuale di X, dove tanti appassionati del game show si riuniscono ogni sera e commentano la puntata all'hastagh #leredità.

Il giovane campione è riuscito a cominciare la ghigliottina con un bottino di tutto rispetto, ma la scelta delle parole indizio ha dilapidato i 170 mila euro inziali. Alla fine, Bernardo si è trovato a giocare per 21.250 euro. Una somma che, considerata anche l'età del campione, gli avrebbe fatto comunque molto comodo. Le cinque parole con cui sarebbe dovuto arrivare alla soluzione erano: occhi, dito, Enrico Ruggeri, sapone, stelle. Una cinquina che non ha messo in crisi il pubblico di X: quasi tutti hanno infatti azzardato la parola "polvere" che, alla fine, è risultata quella corretta.

Ma Bernardo, complice forse la pressione del tavolo finale, non è stato così bravo. Sul cartoncino ha scritto "lavare". Nonostante l'errore, a mandare in delirio il pubblico è stato uno dei collegamenti fra la sua risposta e gli indizi: "Enrico Ruggeri immagino che si lavi" ha detto a Liorni. Il conduttore, divertito, ma anche un po' imbarazzato, ha provato a stigmatizzare le parole di Bernardo e ha salutato il cantante che in passato era stato ospite della trasmissione. Su X si è perso il conto dei tweet legati a questo collegamento: "Ragazzo, non hai vinto il premio ma hai vinto il mio cuore" ha scritto un'utente. "Questo Bernardo non so perché ma mi fa pisciare sotto" ha commentato un altro. "Il disorientamento di Bernardo uno di noi" hanno ironizzato.