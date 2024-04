L'Eredità, la parola che ha mandato in tilt Francesco: "Stiracchiata proprio..."

28 aprile 2024 a

a

a

Ancora una volta, la ghigliottina dell'Eredità ha sollevato grandi polemiche fra i telespettatori. Alcuni indizi questa sera non hanno proprio convinto chi stava seguendo la trasmissione. Sui social è quindi partita la rivolta contro la soluzione indicata dagli autori del programma. A farne le spese della complessa parola da individuare è stato ancora una volta Francesco, arrivato al gioco finale per la settima volta ma ancora senza essere riuscito a portare a casa il montepremi.

Il game show condotto da Marco Liorni, il classico preserale degli italiani, ha tenuto incollati alla tv migliaia di persone. Chi dal divano, chi dalla tavola, tutti hanno provato a indovinare quale parola si celasse dietro al quintetto di indizi della serata: privato, aperto, agire, grosso, scaletta. Francesco, partito da 160 mila euro ma arrivato a giocarsene solo 20, si è confrontato con una cinquina che lo ha indotto a scrivere "campo" sul cartoncino. Una scelta che non tutti hanno condiviso.

Come ogni sera, tanti telespettatori si sono dati appuntamento su X per commentare la sfida con l'hastagh #leredità. Fra di loro, le risposte propendevano maggiormente verso "programma" e "concerto". Proprio quest'ultima si è rivelata essere la soluzione corretta, ma ciò ha fatto montare la polemica. "Avevo indovinato concerto però sinceramente per i concerti si dice più programma che scaletta" ha scritto un utente. "Stiracchiata proprio...mah. buona serata a tutti" ha scritto fra il sarcastico e l'amareggiato un altro. Insomma, le polemiche non finiscono mai.