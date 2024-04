Affari Tuoi, alta tensione per Tobia e il figlio: "Firma un contratto, non dargli un euro"

30 aprile 2024 a

Pacchi, pacchi, pacchi. Già, siamo tornati ad Affari Tuoi, nel regno e nello studio di Amadeus, al game-show in onda su Rai 1 dopo il Tg1 e la striscia di Bruno Vespa, il programma da record in termini di ascolti. Share da urlo, ogni sera. E nella puntata di martedì 30 aprile, ecco che al sorteggio iniziale viene scelto Tobia da Gravina di Puglia, provincia di Bari, ovviamente in rappresentanza della Puglia.

Lui, insomma, il pacchista sorteggiato e che si trova a misurarsi con i pacchi e la fortuna. Una breve attesa, quella di Tobia, che ha atteso soltanto cinque puntate in veste di pacchista, sorteggiato alla sesta. Al suo fianco, in gara, il figlio Francesco.

Tobia, per inciso, è amatissimo dal pubblico che su X commenta in presa reale le gesta dei concorrenti. Ed era già amato da quando era un semplice "pacchista". Poi, nel corso della puntata, con la sua simpatia si è attirato ancor più affetto da parte del pubblico.

Peccato che ad un certo punto lo stesso Tobia abbia rivelato di essere in gara per il matrimonio del figlio: un'eventuale vincita, infatti, andrebbe tutta a Francesco per le sue imminenti nozze. E non tutti hanno apprezzato. Ecco così che La Fra commentava: "Facciamo vincere Tobia ma obbligandolo a firmare un contratto con il quale si impegna a non dare un centesimo al figlio". Cattivella. Quindi Alessia: "Questi parenti che vogliono i soldi... non date un euroooo!". Poi Benedetta, un poco caustica: "Quindi Tobia ha giocato subito perché ha il matrimonio del figlio a breve". Un diluvio a cui si aggiunge Rossana: "Quindi pure sti soldi vanno al figlio e Tobia si prende la gloria!". Ma al netto di tutto ciò anche molto affetto, sintetizzato dal grido di Nanni, lui per molti altri: "Fategli vincere qualcosa, ve ne prego!". Appello che non cade nel vuoto: alla fine Tobia e Francesco accettano l'offerta del Dottore, 30mila euro, quando in gioco c'erano ancora i pacchi da 10mila, 20mila e soprattutto 200mila euro (tra i blu, i "superstiti" erano il pacco da 100 e da 500 euro)

