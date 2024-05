Affari Tuoi, Tobia sconvolge Amadeus e pubblico: cosa estrae dalla tasca

01 maggio 2024 a

Il mattatore dell'ultima puntata di Affari Tuoi, quella di martedì 30 aprile, è stato Tobia da Gravina di Puglia, ovviamente in rappresentanza della Puglia. Siamo al quiz dei pacchi di Amadeus in onda su Rai 1, il format campionissimo in termini di share, il programma di punta di Viale Mazzini.

Ma, si diceva: tocca a Tobia, pescato dopo sole cinque puntate trascorse con la pettorina del pacchista. Al suo fianco ecco il figlio Francesco. E ben presto il simpaticissimo Tobia spiega la ragione per la quale sono in gara: il figlio si sta per sposare e vuole destinare alle nozze del pargolo una eventuale vincita.

La partita non inizia nel migliore dei modi: al terzo tiro viene vanificato il pacco da 300mila euro. Dunque si prosegue, tra cambi e offerte rifiutate. Ma è il secondo cambio che trae in inganno Tobia: dopo averlo preso, molla il pacco numero 7 per il 19, peccato che il pacco 7 contenesse il premio da 75mila euro. "Il Dottore ci ha fregati!", ha commentato a quel punto Tobia, un poco sconsolato.

"Firma un contratto, non dargli un euro": Affari Tuoi, alta tensione per Tobia e il figlio

Alla fin della fiera, con i 200mila euro ancora in gioco, Tobia e Francesco accettano un'offerta da 30mila euro. Non altissima, in verità. Ma Tobia ha spiegato: "Dobbiamo aiutare Francesco per il matrimonio. Io ho lavorato in banca e oltre alla tecnica ho sempre usato due ingredienti, la prudenza e il buon senso. Non voglio tornare a mani vuote, non voglio soffrire". E ancora: "30mila euro si guadagnano in un anno, non accettarli significherebbe buttare via una possibilità".

Insomma, tutti contenti, felici e soddisfatti. Tanto che a giochi fatti, ecco che Tobia sorprende Amadeus e i telespettatori. Come? Presto detto: ecco che estrae dalla tasca una fisarmonica e inizia a suonare l'Inno alla gioia di Beethoven. "Questo programma meriterebbe l'eurovisione", commenta quasi estatico Tobia (il quale, poco dopo, avrebbe scoperto che in mano aveva proprio il pacco da 200mila euro. Ma va benissimo così".