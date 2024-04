L'Eredità, Marika e il suo robot d'oro: "Meno male che non era capace..."

29 aprile 2024 a

Un robot da 47500 euro. Tanto vale la parola indovinata da Marika nella puntata del 29 aprile dell'Eredità. Finalmente, dopo tanto aspettare, un altro campione è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi del preserale di Rai Uno. Alla ghigliottina, il gioco finale della trasmissione, si è presentata per la prima volta la giovane Marika. Il montepremi è di quelli importanti, ma sarebbe potuto essere di addirittura 190 mila euro se non avesse dimezzato due volte.

Alla fine del percorso che l'ha portata a scegliere le cinque parole-indizio, la sfida si è fatta tosta: industriale, acciaio, cane, danza, cucina. Un collegamento per nulla banale tanto che sul web in molti hanno provato a indovinare la soluzione corretta. Anche Marika quando ha esposto il ragionamento che l'ha indotta a scrivere "robot" non sembrava molto convinta. E, invece, la sorpresa e le lacrime quando Marco Liorni ha svelato la soluzione.

Nel salotto virtuale di X, sfruttando l'hastag #leredità, molti telespettatori hanno condiviso le loro idee. Ma, a differenza del solito, in molti non sono riusciti a indovinare. Tant'è che la vittoria di Marika ha suscitato non poca sorpresa ed entusiasmo. "E meno male che non era capace in questo gioco" ha scritto uno. "Ha detto 'Non sono bravissima' e vince al primo tentativo, bravaaaa" gli ha fatto eco un'altra. E poi la sentenza: "Beh brava perché qui nessuno l'ha presa".