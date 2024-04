L'Eredità, Francesca "stroncata" da Annalisa: "Sinceramente si poteva indovinare..."

30 aprile 2024 a

a

a

Altro giro e altra puntata de L'Eredità, l'ultima di questo mese di aprile, oggi che è martedì 30. Siamo da Marco Liorni, al game-show in onda su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, l'inossidabile format di Viale Mazzini che ogni sera macina ascolti iperuranici e scatena polemiche, in particolare tra i seguaci del programma che commentano in presa reale le gesta dei concorrenti su X.

Alla vigilia, la vittoria di Marika, debuttante alla Ghigliottina. Un debutto con vittoria con la parola "robot" che le è valso un montepremi pari a 47.500 euro. Ma il regno di Marika si interrompe subito nella puntata successiva: non arriva neppure al Triello, dove si qualificano Silvia, Francesca e Francesco, quest'ultimo alla 15esima apparizione al Triello.

E ai 100 secondi ci arrivano i due omonimi, Francesco e Francesca appunto, che si giocano una Ghigliottina dal valore di 180mila euro. E a spuntarla è la seconda, che arriva al gong. Dunque, alla Ghigliottina, dopo una serie di tagli Francesca si ritrova a giocare per 45mila euro. Le parole-indizio? Eccole: colori, locale, casa, mezzo e cartella. La soluzione proposta da Francesca è stata "varietà", soluzione che non si è rivelata corretta: la parola da indovinare infatti era "stampa".

"Meno male che non era capace..." Il robot d'oro che manda Marika in paradiso

Al netto dei dubbi sollevati da diversi utenti sul legame tra la parola "casa" e "stampa", bisogna segnalare il peculiare delirio che si è scatenato su X. La ragione? Presto detta: Francesca assomiglia in modo davvero marcato ad Annalisa, la cantante che ha incantato all'ultimo Festival di Sanremo con la sua Sinceramente. "Oddio, Annalisa concorrente a L'Eredità!", scriveva un utente. "Ho acceso ora, ma che ci fa Annalisa alla Ghigliottina?", si chiedeva Raffo. "Vediamo se Annalisa la prende", aggiungeva Alessio. "Grande Annalisa che va alla Ghigliottina". E via discorrendo, in una tempesta di commenti sulla somiglianza tra Francesca e l'artista. Ma la palma di miglior commento se l'aggiudica l'utente che commentava l'errore al gioco finale con queste parole: "Sinceramente si poteva indovinare". E altrettanto sinceramente, forse non aveva tutti i torti...