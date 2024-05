Amadeus raddoppia a Nove? Rumors: un secondo colpo "letale" contro la Rai

04 maggio 2024 a

a

a

Non solo l'addio di Amadues. Già, la Rai potrebbe presto perdere un altro suo assoluto gioiello. Ma in questo caso non si tratta di un volto, di una conduttrice o di un conduttore. Bensì di uno dei più rodati format di Viale Mazzini, ossia I soliti ignoti, una garanzia di successo in termini di share.

L'indiscrezione gira da tempo ma è stata rilanciata con veemenza dal Foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che conferma il fatto che la Rai potrebbe presto perdere il programma di punta dell'access prime time di Rai 1.

Il Foglio infatti scrive che Viale Mazzini avrebbe fatto scadere l'opzione di rinnovo della trasmissione condotta proprio da Amadeus. Dunque, I soliti ignoti potrebbe trasferirsi armi e bagagli su Nove, la rete dove si è trasferito anche Amadeus e che sarebbe pronta ad acquistare i diritti del programma. Insomma, l'accoppiata Amadeus-I soliti ignoti potrebbe riproporsi sulla rete di Discovery.

Va detto che la notizia è stata smentita dai piani alti della Rai, eppure le voci su una trattativa già in corso tra Nove e Banijay, casa di produzione de I soliti ignori, continuano a rincorrersi. Ma non solo: trapela che alcuni autori del format sarebbero già al lavoro con Amadeus.

Nel dettaglio, l'opzione di rinnovo del format sarebbe scaduta a ottobre 2023, ma la tv pubblica non la avrebbe rinnovata. La ragione? La convinzione che nessuno avrebbe mai potuto portare via un programma alla Rai. Ma poi è arrivato Nove...