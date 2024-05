Che tempo che fa, Laetitia Casta ospite di Fabio Fazio? Dal passato rispunta una clamorosa foto di loro due

05 maggio 2024 a

Tavola apparecchiata per una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove. Questa sera, domenica 5 maggio, di nuovo in onda.

Una puntata, come sempre, molto politica e politicizzata. Tra gli ospiti, infatti - oltre al solito e sempre più scatenato Massimo Giannini - anche il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, uno che ha sempre qualcosa da dire contro destra e centrodestra. E ancora, il fumettista Zerocalcare, nuovo paladino del fronte progressista, recentemente impegnato nella trasferta a Budapest per seguire l'udienza del processo contro Ilaria Salis.

Non solo politica, però. Tra gli ospiti, ecco anche Laetitia Casta, la splendida modella e attrice, che presenterà il suo nuovo film in cui sarà la protagonista, Una storia nera. E l'ospitata della Casta viene ovviamente annunciata sui social dall'account ufficiale di Che tempo che fa, che ricorda un dettaglio che magari a qualcuno poteva sfuggire: Laetitia Casta ritrova Fabio Fazio a 25 anni di distanza dal Festival di Sanremo che i due condussero insieme.

A corredo dell'annuncio, una foto che mostra proprio la Casta e Fazio sul palco dell'Ariston. Uno scatto in cui, ovviamente, i due erano molto diversi rispetto a oggi: già, è passato un quarto di secolo. Eppure, sembra ieri...