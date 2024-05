Verissimo, il dramma di Rudy Zerbi: "La vita mi ha tolto ciò che mi aveva regalato"

06 maggio 2024 a

"Noi genitori non dobbiamo giudicare i ragazzi. Loro meritano fiducia. Mi commuovo perché a me quei punti di riferimento nella vita adesso mancano". È un Rudy Zerbi commovente quello intervistato da Silvia Toffanin nel salone di Verissimo. Il produttore e coach di Amici, insieme ad Alessandra Celentano, ha raccontato l'esperienza del dietro le quinte dell'edizione del talent di quest'anno. Lui molto diplomatico, la sua compagna di viaggio molto meno: "Sono tutti insopportabili. Noi siamo gli unici tranquilli. Io sono la spalla di Rudy perché è lui il vero protagonista".

Non solo Amici però: Zerbi si è aperto molto sulla sua vita privata, arrivando a parlare del vuoto lasciato dal padre Giorgio: "Quando vengono a mancare ti resta sicuramente l'educazione che ti hanno trasmesso ma non è lo stesso. La vita mi ha tolto prematuramente un papà che mi era stato regalato dalla vita. Quando qualcuno viene e te lo porta via è brutto".

Anche lui, come i genitori, condivide una particolarità: "Ho quattro figli (sì, tutti maschi). Anche la mia mamma e il mio papà che hanno avuto delle vite intricate hanno fatto tutti maschi". Per quanto riguarda la vita privata, attualmente Zerbi sarebbe fidanzato con Grace Raccah, figlia dell'imprenditore Daniele Raccah, patron del brand di abbigliamento Dan John. "L'amore va molto bene. Sono molto felice ed ho scoperto a 50 anni che amare non significa "soffrire" ma "stare bene". Io sto bene adesso".