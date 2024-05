Affari Tuoi, ormone impazzito per Martina e Alessandra: "Fi*** spaziali, vorrei essere quel pacco"

06 maggio 2024 a

Pacchi, pacchi, pacchi. Sì, ovviamente siamo nel regno di Amadeus, ad Affari Tuoi, il programma dallo strepitoso successo in onda su Rai 1 e ormai ampiamente entrato nel suo ultimo mese di programmazione stagionale e, soprattutto, nell'ultimo mese in assoluto in cui sarà condotto dal mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo, che dal prossimo anno passerà a Nove.

Tant'è, ora al comando c'è Amadeus. E ovviamente la puntata di lunedì 6 maggio non fa alcuna eccezione. Una puntata che ben presto si è infuocata, nel senso più malizioso del termine. La ragione? Ecco che la pacchista designata come concorrente destinata a misurarsi con i pacchi e con la sorte è Martina da Orsenigo, provincia di Como, dunque in rappresentanza della Lombardia. Il punto è che è bellissima: bionda, molto tatuata, diversi piercing, ecco che il pubblico subito si infiamma. Martina, spiega, ha atteso ben 18 puntate in veste di pacchista. Ma non è tutto, perché ad accompagnarla c'è la sorella, Alessandra. Altrettanto bella. Una coppia esplosiva, Martina biondissima ed Alessandra mora.

E insomma, come anticipato, su X - laddove i fan di Affari Tuoi commentano in presa reale quanto si vede in trasmissione - ecco che si scatena subito l'ormone e il delirio. Apre le danze Roberto, che con discutibile finezza afferma: "Fi*** spaziali, meritano di vincere". Ma anche l'universo femminile, con Sara, non può che spendersi in complimenti: "Sto morendo dal ridere e sono allo stesso tempo ammaliata dalle concorrenti". Xian è innamoratissimo, tanto da spendersi in un appello: "Dai Dottore, fai il bravo ed offri subito i 300mila, se li meritano". E ancora una seconda donna, Anna, che è incantata: "La bellezza delle due sorelle", commenta laconica. Poi ancora Xian, ai limiti della censura: "Chissà perché ma oggi vorrei tanto essere quel pacco in mezzo alle due sorelle". Poi ancora un'esponente del gentil sesso, La Fra: "Comunque che belle che sono". Infine Robertone, scatenato: "Uscite l'Instagram delle due sorelle... daaaaiii!!!". Si conclude qui la rapida rassegna, anche se i commenti su Martina ed Alessandra erano assai più numerosi. Ad Affari Tuoi, insomma, tutti ammaliati e innamorati.