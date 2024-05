Affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente col pacco. E... clamoroso in studio

06 maggio 2024 a

Non smette di sorprendere e di emozionare Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai Uno. Durante le varie edizioni se ne sono viste di ogni ma questa volta c'è stata una vera e propria novità, visto che il conduttore è addirittura apparso in sogno a una delle concorrenti con un pacco.

Nell'ultima puntata del 5 maggio, hanno partecipato due sorelle abruzzesi, Simona e Barbara da Ornano Grande di Colledara, in provincia di Teramo, le quali hanno rivelato un simpatico aneddoto riguardo al conduttore del game show di Rai Uno.

Secondo quanto riporta il sito Leggo, infatti, Amadeus sarebbe apparso in sogno a Simona con un pacco in mano ma senza il numero. "Io dico 'parlami dimmi qualcosa', e tu niente, muto. Io dicevo 'dammi un numero'". Ma niente. Tanto che il conduttore ironizza: "E io. Niente, scemo pure nel sogno. Ma una volta che mi sognano potrei essere, che ne so...".

Nel frattempo, sui social, i telespettatori si sono scatenati in una serie di commenti sul racconto della concorrente davvero esilaranti. "Lo sogna col pacco in mano... In che senso?" ironizza qualcuno. "Non il sogno con Amadeus muto che non parla e va in giro con il pacco senza numero e senza cifra", si legge ancora. Di sicuro il sogno ha portato fortuna a Simona che alla fine della puntata è riuscita a portarsi a casa 30mila euro.