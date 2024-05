L'Eredità, "non conosce Cocciante, figuriamoci se...": bufera sulla campionessa

07 maggio 2024 a

a

a

E' Valeria la campionessa della puntata de L’Eredità andata in onda questa sera su Rai 1. Prima di giungere alla ghigliottina, al Triello ci era arrivata insieme a Francesca e Carmelo Lucia. Mentre ai Cento Secondi c'è stata una sfida tutta al femminile tra Valeria e Francesca. A spuntarla, però, alla fine è stata la prima.

Alla ghigliottina la campionessa ci è arrivata con ben 180.000 euro, che però sono poi scesi a 90mila dopo diversi dimezzamenti. Le parole tra cui trovare un filo conduttore questa sera erano prendere, peperone, piatto, ricordo e Agnese. La campionessa ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola FUOCO sul cartoncino. Purtroppo però la risposta corretta, come spiegato dal conduttore Marco Liorni, era invece DOLCE.

Una delle parole della ghigliottina, Agnese, era collegata a una canzone di Ivan Graziani. E il riferimento non è stato colto subito dalla campionessa. In molti sui social hanno quindi commentato questa mancanza. "Noooooo stasera era facilissima, l'ho indovinata anch'io. Ma lei è troppo giovane per conoscere le canzoni di Ivan Graziani", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Ivan Graziani non è per tutti". E ancora: "Non conosce Cocciante figurati Ivan Graziani #leredita".