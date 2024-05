L'Eredità, Francesca massacrata: "Non chiamate mio figlio. Se trova una carina..."

06 maggio 2024 a

Ormai Francesca sta assumendo i crismi della "super-campionessa" de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 a ridosso del tiggì della rete ammiraglia Rai. Molte ghigliottine, una super-vittoria e ormai una presenza fissa da parecchie puntate. E la puntata de L'Eredità di lunedì 6 maggio non fa eccezione: dopo essere arrivata al gioco finale della ghigliottina anche alla vigilia, rieccola ovviamente in gioco.

Per inciso, alla vigilia a Francesca - ribattezzata dall'esercito di persone che commentano in tempo reale le gesta dei concorrenti su X "la sosia di Annalisa", la cantante di Sinceramente, brano che ha spopolato dopo l'ultimo Festival di Sanremo - non è andata bene: alla Ghigliottina era arrivata con un montepremi potenziale da 190mila euro, ma non ha azzeccato la risposta finale.

Nella puntata successiva, siamo alle prime battute, eccola impegnata nella sfida diretta con Enzo, il duello con le parole che vanno a comporsi secondo dopo secondo e che, basandosi sulla definizione o un sinonimo, devono essere indovinate nel minor tempo possibile: perde infatti e viene eliminato chi fa scadere il tempo per primo.

L'Eredità, sconcerto alla Ghigliottina: "A caz***o di cane" e "Porn***grafia"

Il duello viene vinto da Francesca. Eppure, in molti e come sempre su X, sono letteralmente insorti. La ragione? Al solito sostengono che Francesca sarebbe stata favorita con parole più semplici da indovinare. Vittoria parte in quarta: "Mah!! A questo punto mi auguro che mio figlio non venga mai chiamato a partecipare. Se poi si ritrova la bellina e carina di turno, lo buttano fuori subito". Lilla invece passa direttamente agli insulti: "Francesca può benissimo andartene a fare in c*** eh! Con tutto rispetto si intende!!". Sempre Lilla, scatenata: "Enzo palesemente fatto fuori! Avete la faccia come il cu***!!". Infine Claudia, più prosaica e posata: "Meritava Enzo". E la protesta, ovviamente, continua.