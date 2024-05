Arisa, rovinosa caduta in diretta da Fiorello: attimi di panico a Viva Rai2!

09 maggio 2024 a

Piccolo imprevisto per Arisa a Viva Rai 2, lo show mattutino condotto da Fiorello. Mentre si stava esibendo sulle note del suo nuovo singolo, "Baciami stupido", la cantante è scivolata cadendo rovinosamente per terra, probabilmente per colpa dei tacchi altissimi che indossava. Con sé ha trascinato anche il ballerino della trasmissione, Tommaso Stanzani. In ogni caso, pur essendo rimasta per qualche secondo a terra, alla fine l'artista si è rialzata e ha ripreso a cantare come se nulla fosse. Solo che lo ha fatto rimanendo ferma, non provando più a muoversi, probabilmente per evitare altri incidenti.

“Ragazzi, è successo di tutto“, ha commentato la cantante. Al momento della caduta, si è sentita in sottofondo la voce di Fiorello che la incitava a riprendersi e continuare. Subito dopo la performance, tra l'altro, Arisa ha anche confessato di aver dimenticato le parole del brano, sotto choc per la caduta. A quel punto allora il conduttore ha provato a consolarla: "Arisa tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda e anche la caduta che hai fatto era spettacolare…Tu sei meravigliosa. Lei è così, e poi devo dire che io non ho mai ricordato nessuna parola di nessuna canzone, sin dai tempi delle elementari".