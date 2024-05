La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa godere Mediaset: guarda come gira...

Gabriele Galluccio 14 maggio 2024 a

a

a

La Ruota della Fortuna è tornata a girare come ai tempi d’oro. In occasione dei 100 annidi Mike Bongiorno è stato rispolverato il celebre game show: un omaggio che si sta rivelando un toccasana per gli ascolti nel preserale di Canale 5.

L’esordio di lunedì 6 maggio è stato con il botto, con oltre 3 milioni di telespettatori e quasi il 23% di share, con picchi del 26. Soltanto un effetto nostalgia del primo giorno? Niente affatto, perché i risultati sono rimasti costanti per tutta la settimana: ogni puntata ha superato il 21% di share. Merito di un formato che non ha perso il suo storico fascino e anche di Gerry Scotti, che ci ha letteralmente messo la faccia per riportare in vita il game show che è stato di Mike Bongiorno per quattordici lunghi anni. Tra l’altro la Ruota della Fortuna Scotti è uno dei pochi programmi che è andato in onda su tutte e tre le emittenti generaliste di Mediaset, come capitato soltanto a Ok, il prezzo è giusto! e a Il gioco delle coppie.

Coadiuvato da Samira Lui, che ha decisamente fatto un salto di qualità dopo la breve apparizione nell’ultima edizione del Grande Fratello, Scotti ha rilanciato il gioco che tutti conoscono: i tormentoni e i protagonisti sono nuovi, ma la ruota è sempre la stessa, così come il senso del game show. Lo svolgimento è in cinque round regolari, durante i quali i concorrenti possono chiedere consonanti o comprare vocali. Ogni round è caratterizzato da spicchi della ruota contrassegnati da premi in denaro, jolly o penalità come la “bancarotta” o il “passa”. Nel terzo e quarto round compaiono anche alcuni spicchi speciali, come “mistero” o “express”. E poi ci sono i round veloci a tema, con una frase da indovinare su argomenti vari. Il concorrente che accumula il montepremi più alto accede alla ruota finale, dove ha a disposizione 15 secondi per indovinare una frase misteriosa e portarsi a casa un premio, che può essere persino un’automobile.

"Si goda un po' tutti i soldi che gli danno": Gerry Scotti, stoccata ad Amadeus

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, si sfrega le mani per gli ottimi risultati raggiunta della Fortuna” ti nella prima settimana dal ritorno sullo schermo della Ruota della Fortuna. «L’omaggio a una leggenda, Mike Bongiorno, realizzato dall’unico in grado di poterlo sostituire: Gerry Scotti», ha dichiarato. Effettivamente proprio Bongiorno aveva indicato Scotti come suo erede, e lo è sicuramente stato in Mediaset. Affidargli la condizione di un format storico è stata sicuramente una mossa vincente.