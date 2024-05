Affari Tuoi, la concorrente più criticata di sempre: "Come la sabbia nel costume"

13 maggio 2024 a

Un tifo contro una concorrente come quello di questa puntata non si vedeva da tempo. Su Rai Uno è andato in onda Affari Tuoi, il game show condotto da Amadeus che ogni sera tiene compagnia agli italiani. La sfida della serata ha visto come concorrenti una coppia di marito e moglie che subito hanno scatenato i commenti del pubblico da casa. Leggendo sui social, la donna non ha raccolto molti commenti positivi; a pesare il suo atteggiamento nei confronti del marito.

"A volte è meglio la sabbia nel costume che una moglie così" scrive uno spettatore nel salotto virtuale di X. In tantissimi hanno commentato la puntata all'hashtag #affarituoi, condividendo i pensieri su quanto stesse accadendo in studio. "Matteo ha detto una sola cosa e aveva ragione, lei ha sbagliato, ha aperto i 75.000 e ha sgridato lui che non è stato insistente" ha twittato un'altra.

Affari Tuoi, il disastro di Barbara: Amadeus la fulmina con una frase

Quando alla fine i due sono rimasti con la possibilità di vincere 1 euro o 15 mila, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pochi attimi prima, quando il dottore aveva offerto 15 mila euro, la concorrente aveva rifiutato commentando "Non mi cambiano la vita". Arrivata alla fine con quella cifra, in tanti hanno postato sui social sperando avesse il pacco da 1 euro. Invece i due si sono aggiudicati il montepremi da 15 mila, scatenando gli spettatori su X. "Dato che 15.000€ non ti cambiano la vita dalli pure a me" hanno scritto. "Non se li merita proprio questi 15.000".