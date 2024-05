Affari Tuoi, Amadeus sconvolge le concorrenti: ecco cosa ha scritto sull'assegno

13 maggio 2024 a

Una puntata, quella di Affari Tuoi di domenica 12 maggio, che scrive un precedente. Siamo al gioco dei pacchi e della fortuna condotto da Amadeus su Rai 1, dove è accaduto qualcosa che non era mai accaduto prima.

Il protagonista è proprio Amadeus. Ma procediamo con ordine: a misurarsi con la sorte è Giorgia da Catanzaro, in rappresentanza della Calabria, al suo fianco ecco la sorella Annalisa. Nel corso della puntata, Giorgia rifiuta diverse offerte del Dottore. Tra queste, un assegno da 9mila euro, ed è su quest'assegno che si è consumato un primo episodio particolare.

Infatti, il conduttore di fronte a una cifra così esigua ha sbottato, col sorriso: "Dottore, novemila euro non interessano alle ragazze". Dunque ecco che Amadeus ha preso l'assegno e si è rivolto alle concorrenti chiedendo: "Me lo fai tritare a me?". Dopo il sì, ecco che Ama ha tritato l'assegno in questione.

Ma non è tutto. Sempre Amadeus, infatti, si è reso poi protagonista di uno scivolone e del fatto senza precedenti ad Affari Tuoi. Arrivati all'ultimo turno - erano rimasti il pacco da 10mila e quello da 15mila euro - il Dottore offre 12.500 euro. Ma il conduttore ha sbagliato a scrivere la cifra, aggiungendo uno zero di troppo: insomma, la cifra si è fatta astronomica. "Ho sbagliato assegno, per la prima volta ho sbagliato assegno! Questo lo trito a mano che faccio prima", ha scherzato Amadeus, per poi stracciare l'assegno. Già, la prima volta in assoluto in cui il conduttore ha sbagliato nello scrivere la cifra.

Per inciso, le due concorrenti hanno rifiutato anche l'ultima offerta, quella da 12.500 euro. E non hanno avuto torto a farlo: in mano avevano infatti il pacco da 15mila euro, ovvero la cifra che si sono intascate al termine della puntata.