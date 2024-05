Christian Raimo, l'ultima sparata: "Fare politica? Essere fermati dalla polizia una condizione fondamentale"

14 maggio 2024 a

Christian Raimo, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 14 maggio, entra nel merito delle contestazioni che ci sono state in questi giorni: "Io faccio politica da 30 anni e non essere mai stati bloccati dalla polizia per me sarebbe non fare politica", tuona. "Una conditio sine qua non", commenta ironico il conduttore. "Nella dialettica democratica fanno parte anche le forze dell'Ordine", precisa Raimo.

"Ma dico una cosa più semplice. L'altro giorno ero a Torino", continua lo scrittore, professore e candidato al Parlamento europeo con Alleanza Verdi Sinistra, "c'era un presidio a favore della Palestina "e un gruppo di ragazzi voleva portare dentro la bandiera della Palestina. "Io e Zerocalcare abbiamo fatto da mediatori tra le forze dell'ordine e i manifestanti", spiega ancora Raimo.

Quindi David Parenzo manda in onda il servizio in cui si vede l'intervento di Zerocalcare. "Io sono completamente d'accordo con Zerocalcare", precisa Christian Raimo. "La cosa che mi colpisce è che io che sono lì come semplice manifestante sono stato costretto insieme a Zerocalcare a far da mediatore perché non c'è nessun politico e la polizia non è preparata". "Le forze dell'ordine non sapevano nemmeno cosa fare", insiste lo scrittore. "Non hanno nemmeno una formazione. Mi sembra incredibile. Non è questione di mettere un codice identificativo, ma di gestire la piazza. Lì c'erano giornalisti, altre persone. La polizia non si rende conto del contesto in cui sta".

