Fedez, salta l'ospitata in Rai? Lui smentisce

Cancellata l'ospitata di Fedez in Rai? Il rapper dovrebbe partecipare come ospite al nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da Vicino nessuno è Normale, in onda su Rai 2 a partire dal prossimo 20 maggio. Secondo un'indiscrezione del portale di Davide Maggio, però, la sua ospitata potrebbe saltare. E la motivazione dietro la presunta decisione di viale Mazzini potrebbe essere il presunto coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Nel frattempo, però, è stato lo stesso Fedez a smentire la notizia, confermando quindi la sua presenza nel programma di Cattelan.

In passato, invece, almeno in un'occasione il cantante fu escluso dagli schermi della Rai. Lo scorso autunno, infatti, l'ospitata di Fedez a Belve era stata annullata dopo gli eventi di Sanremo 2023, salvo poi essere rimandata allo scorso aprile.

Caso Iovino, Fedez è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso

Sul caso Iovino, che nella notte tra il 20 e il 21 aprile sarebbe stato vittima di un'aggressione avvenuta prima nella discoteca The Club e poi sotto casa sua, Christian Rosiello, bodyguard di Fedez, a Pomeriggio Cinque ha detto: "Sono situazioni molto complicate, perché sei in uno spazio stretto e cerchi di avere la visuale a 360 gradi, ma con l'occhio sempre sul cliente - ha spiegato riferendosi alla confusione vissuta nel locale -. In quel momento c'era tanta gente che c'entrava e non c'entrava nulla, l'unica cosa che mi interessava era portare il mio cliente in sicurezza. Nel momento in cui è in sicurezza lui, non focalizzo più ciò che succede attorno".