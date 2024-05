Clint Eastwood, il trionfo dell'ispettore anti-toghe: un segnale?

Klaus Davi 18 maggio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan)

Contro ogni previsione Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan con protagonista Clint Eastwood, nonostante la concorrenza della finale di Coppa Italia su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, Fuori dal coro su Rete 4 e i film di Rai 1 e Italia 1, mercoledì sera ha garantito al canale Iris più di 500mila spettatori e quasi il 3% di share tallonando il Concerto di Radio Italia su Tv8.

Un trend, quello di “super machi” come Rambo, Bud Spencer, Tom Cruise di Mission impossible, già rilevato durante l’anno e che si sta accentuando. Lungi da noi trarre connessioni semplicistiche fra politica e cinema ma è ovvio che la figura del vecchio Clint nell’immaginario collettivo si distingua non certo per stilemi politically correct. E proprio il politicamente corretto è il concetto chiave di questo film del 1973:4 agenti vogliono imporre la propria legge contro un sistema giudiziario ritenuto troppo benevolo con i criminali; Callaghan, che ha giurato fedeltà al sistema, affronterà da solo questi “reazionari”.

Jannik Sinner, un "miracolo" su Rai 2: non scende in campo? Ecco le conseguenze

Al netto della sua nota simpatia repubblicana, fa piacere notare la folta platea giovane a sostegno di tali ascolti, con i 25/34 anni a picchi del 5 % di share in una rete vista da over 60.