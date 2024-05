Supermedia, Ghisleri: "Dove si gioca il derby Lega-Forza Italia"

18 maggio 2024 a

"Grande derby interno al centrodestra": così David Parenzo a L'Aria che tira su La7 ha commentato l'ultima supermedia di Agi/YouTrend, che vede due partiti, Lega e Forza Italia, alla stessa identica percentuale, l'8,5%. A dire la sua su questo dato è stata anche Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in collegamento con il talk: "È un duello dettato dal territorio - ha spiegato - la presenza in Emilia Romagna di Salvini è molto importante perché il grande risultato lui lo fece in quel collegio, che è il collegio della circoscrizione di Nord-Est tra il Veneto e l'Emilia Romagna. In Veneto c'è una penetrazione fortissima di FdI a scapito del valore della Lega e quindi per lui e per la Lega è importantissimo il risultato che otterranno in Emilia Romagna".

In previsione delle europee dell'8 e 9 giugno, la sondaggista ha fatto notare che in realtà "i partiti che si presentano in Europa sono diversi" da quelli oggetto delle varie rilevazioni in Italia. "Il primo partito in Europa si chiama Partito popolare europeo - ha sottolineato la Ghisleri - invece il partito dei riformatori e conservatori, quello a cui aderisce Fratelli d'Italia, se la gioca come terzo partito insieme a Renew Italy, il partito a cui aderiscono Azione e Stati Uniti d'Europa. Il secondo partito sarebbe Socialisti e democratici". Infine, ha posto l'accento sul fatto che "bisognerà vedere che direzione avrà la futura Europa".

Qui l'intervento della Ghisleri a L'Aria che tira

Riferendosi invece a Stati Uniti d'Europa, che è stabile al 4,6%; ad Avs, che è al 4,2 (+0,1); e ad Azione, che è al 4% (+0,2); la Ghisleri ha spiegato: "Questi tre partiti sono tutti sul limite del 4 (soglia di sbarramento per accedere al Parlamento europeo, ndr), il più avvantaggiato in questo momento è quello di Renzi e Bonino ma è difficilissimo con i sondaggi dirlo adesso, ecco perché diventa importante tutta la politica che ci sarà da adesso in poi. Da oggi scattano gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale".