Ligabue canta, Papa Francesco guarda l'orologio: "Forse è un film"

Ligabue canta "quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane" e Papa Francesco dietro di lui guarda l'orologio: tutto vero. Non è una scena creata con l'intelligenza artificiale. È successo all'Arena di pace a Verona. Oltre 10mila i presenti nell'anfiteatro romano. Il video che mostra la scena con Ligabue e il Pontefice dietro di lui è già diventato virale sui social: nel filmato, mentre il cantante si esibisce sulle note del brano “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, Bergoglio prima sembra assopirsi e poi guarda l’orologio.

"Una coreografia migliore non fu mai vista", ha commentato il giornalista e direttore di Wired Federico Ferrazza sulla piattaforma X. "Forse è un film: Ligabue canta e Papa guarda l’orologio", ha aggiunto un altro utente. All'evento, condotto da Amadeus, insieme al pontefice hanno partecipato il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, e il leader dei movimenti pacifisti, padre Alex Zanotelli. Per il conduttore, invece, questa sarebbe l’ultima apparizione in diretta sui canali Rai prima del definitivo passaggio al canale Nove.

L’elicottero con a bordo il Santo Padre è atterrato nel Piazzale adiacente allo Stadio Bengodi di Verona alle ore 7.55. Poi c'è stata la visita nella Basilica di San Zeno per l’incontro con sacerdoti e consacrati. Bergoglio ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa, come testimoniato dal quotidiano della Santa Sede, L’Osservatore Romano.

